Колосков — о досрочном завершении сезона в РПЛ: в конце апреля нужно определиться

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал о возможном досрочном завершении сезона в России.

«Считаю, в конце апреля надо сесть и окончательно определиться: стоит нам играть дальше или нет. Если перспектив возобновить сезон не будет, его следует просто досрочно завершить, а новый начать, как и предполагалось, в июле. Я других вариантов не вижу. Дальше нет смысла затягивать. Если будет принято такое решение, соревнования во всех лигах просто объявят несостоявшимися», — заявил Колосков в интервью RT.

Функционер также рассказал, каким образом в таком случае будут распределены медали.

«С медалями делать ничего не нужно. Чемпион не будет объявлен. Также никто не вылетит из РПЛ. Повторюсь, сезон просто объявят несостоявшимся. Он прошёл, но не завершился», — добавил Колосков.

Ранее почётный президент РФС рассказал, когда возобновится сезон РПЛ.