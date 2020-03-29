Колосков — о досрочном завершении сезона в РПЛ: в конце апреля нужно определиться

Короткая ссылка
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал о возможном досрочном завершении сезона в России.
Колосков — о досрочном завершении сезона в РПЛ: в конце апреля нужно определиться
  • © РИА Новости

«Считаю, в конце апреля надо сесть и окончательно определиться: стоит нам играть дальше или нет. Если перспектив возобновить сезон не будет, его следует просто досрочно завершить, а новый начать, как и предполагалось, в июле. Я других вариантов не вижу. Дальше нет смысла затягивать. Если будет принято такое решение, соревнования во всех лигах просто объявят несостоявшимися», — заявил Колосков в интервью RT.

Функционер также рассказал, каким образом в таком случае будут распределены медали.

«С медалями делать ничего не нужно. Чемпион не будет объявлен. Также никто не вылетит из РПЛ. Повторюсь, сезон просто объявят несостоявшимся. Он прошёл, но не завершился», — добавил Колосков. 

Ранее почётный президент РФС рассказал, когда возобновится сезон РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить