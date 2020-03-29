Почётный президент РФС рассказал, когда возобновится сезон РПЛ

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, когда может возобновиться сезон РПЛ.

«В УЕФА верят в лучшее. Всё зависит от ситуации с коронавирусом в России и мире. Ведь доигрывать сезон предстоит не только командам РПЛ. В стране огромное количество команд. Буду оптимистичен: на мой взгляд, в середине мая в России сезон возобновится. В таком случае его спокойно можно будет закончить до конца июня, как и планирует УЕФА», — заявил Колосков в интервью RT.

Ранее Колосков негативно высказался о трансляциях матчей чемпионата Белоруссии на российском телевидении.