Почётный президент РФС рассказал, когда возобновится сезон РПЛ

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, когда может возобновиться сезон РПЛ.
Почётный президент РФС рассказал, когда возобновится сезон РПЛ
  • © РИА Новости

«В УЕФА верят в лучшее. Всё зависит от ситуации с коронавирусом в России и мире. Ведь доигрывать сезон предстоит не только командам РПЛ. В стране огромное количество команд. Буду оптимистичен: на мой взгляд, в середине мая в России сезон возобновится. В таком случае его спокойно можно будет закончить до конца июня, как и планирует УЕФА», — заявил Колосков в интервью RT.

Ранее Колосков негативно высказался о трансляциях матчей чемпионата Белоруссии на российском телевидении.

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