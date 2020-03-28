Николаев рассказал, чем стоит заняться фигуристам во время карантина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Валентин Николаев рассказал, как, по его мнению, спортсменам и тренерам стоит провести период вынужденного карантина.

«Прежде всего надо понять, что перерыв, связанный с распространением коронавируса, будет длинным, хотим мы того или нет. А значит, нужно отнестись к нему предельно взвешенно. Если спортсмен внезапно оказывается в ситуации, подобной той, что сложилась в мире сейчас, он должен первым делом ответить себе на вопрос, чего он хочет и что в связи с этим должен делать», — рассказал Николаев RT.

Он отметил, что если спортсмен не может сам определить, над чем работать, то ему нужно посоветоваться со своим тренером.

«Определи, какие группы мышц у тебя недоразвиты, займись балансировкой мышечного корсета, дай возможность мышцам развиться. Это первое и самое главное», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева и Бетина Попова проведут онлайн-тренировку для болельщиков.