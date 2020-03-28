Глава FFF заявил, что чемпионат Франции не удастся доиграть до 30 июня

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре сообщил, что прерванный на неограниченное время из-за пандемии коронавируса чемпионат страны не завершится до 30 июня.

«Пока ничего конкретного. Цель состоит в том, чтобы возобновить чемпионат как можно быстрее, но без риска для здоровья зрителей и игроков. В любом случае мы понимаем, что закончить чемпионат 30 июня невозможно», — приводит слова ле Гре L'Equipe.

13 марта розыгрыш французской Лиги 1 и Лиги 2 был приостановлен из-за пандемии коронавируса. По этой же причине были остановлены все футбольные турниры Европы, за исключением чемпионата Белоруссии.

Ранее в союзе клубов Лиги 1 рассказали о финансовых потерях из-за коронавируса.