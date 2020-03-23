В союзе клубов Лиги 1 рассказали о финансовых потерях из-за коронавируса

Председатель союза клубов французской Лиги 1, владелец «Сент-Этьена» Бернар Каяццо рассказал о сложном финансовом положении команд из-за приостановки чемпионата Франции в связи с пандемией коронавируса.

«На данный момент клубы в общей сложности теряют около €250 млн в месяц. Без помощи государства половина профессиональных клубов обанкротится в течение полугода. Ведущая пятёрка европейских чемпионатов уже потеряла порядка €4 млрд, а французский — €500—600 млн», — приводит слова Каяццо France Bleu.

13 марта розыгрыш французской Лиги 1 и Лиги 2 был приостановлен из-за пандемии коронавируса. По этой же причине были остановлены все футбольные турниры Европы, за исключением чемпионата Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Лига 1 не возобновится раньше середины июня.