Волейбольные чемпионаты России досрочно завершены из-за коронавируса

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Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) объявила о досрочном завершении мужского и женского чемпионатов России из-за пандемии коронавируса.
Волейбольные чемпионаты России досрочно завершены из-за коронавируса
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба ВФВ, итоговое положение команд будет определено по итогам регулярного чемпионата.

Таким образом, чемпионом России среди мужских команд стал новосибирский «Локомотив», а победителем первенства среди женских коллективов стало казанское «Динамо».

Отмечается, что вопросы системы проведения чемпионата России сезона-2020/21 и состава лиг будут рассматриваться на заседании президиума ВФВ, при этом будет учитываться позиция клубов по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что баскетбольная Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон из-за коронавируса.

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