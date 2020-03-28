Волейбольные чемпионаты России досрочно завершены из-за коронавируса
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба ВФВ, итоговое положение команд будет определено по итогам регулярного чемпионата.
Таким образом, чемпионом России среди мужских команд стал новосибирский «Локомотив», а победителем первенства среди женских коллективов стало казанское «Динамо».
Отмечается, что вопросы системы проведения чемпионата России сезона-2020/21 и состава лиг будут рассматриваться на заседании президиума ВФВ, при этом будет учитываться позиция клубов по данному вопросу.
Ранее сообщалось, что баскетбольная Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон из-за коронавируса.