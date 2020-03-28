Волейбольные чемпионаты России досрочно завершены из-за коронавируса

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) объявила о досрочном завершении мужского и женского чемпионатов России из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба ВФВ, итоговое положение команд будет определено по итогам регулярного чемпионата.

Таким образом, чемпионом России среди мужских команд стал новосибирский «Локомотив», а победителем первенства среди женских коллективов стало казанское «Динамо».

Отмечается, что вопросы системы проведения чемпионата России сезона-2020/21 и состава лиг будут рассматриваться на заседании президиума ВФВ, при этом будет учитываться позиция клубов по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что баскетбольная Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон из-за коронавируса.