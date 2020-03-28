Восемь футболистов «Вест Хэма» испытывают симптомы заражения коронавирусом

У восьми футболистов клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Вест Хэм» появились симптомы заражения коронавирусом.

«Хочу отметить, что у этих футболистов наблюдаются лёгкие симптомы. Они сейчас находятся с семьями дома на карантине, чувствуют себя хорошо. Какие симптомы? Не более чем чиханье и кашель, но все должны быть осторожными», — цитирует Брэди The Sun.

Имена игроков, которые могут быть инфицированы, пока не называются.

Ранее отец футболиста «Валенсии» Черышева рассказал о состоянии сына.