Футболист «Челси» Педро рассказал, как его фонд помогает бороться с коронавирусом

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Форвард лондонского «Челси» Педро Родригес рассказал о деятельности своего фонда в Испании.
Футболист «Челси» Педро рассказал, как его фонд помогает бороться с коронавирусом
  • © Robin Parker/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«Мы запустили отличные проекты, в том числе и поставку защитных экранов для медсестер, врачей, охранников, полицейских. Мы стараемся раздавать максимальное количество защитных масок всем профессионалам в районах, где было зафиксировано наибольшее количество случаев. Мы стараемся помогать многим, поставляя еду работникам здравоохранения. Учитывая, что они трудятся сверхурочно, иногда им не удаётся даже перекусить, поэтому мы доставляем еду сотрудникам больниц в разных районах. Я стараюсь охватить максимальное число людей», — цитирует футболиста официальный сайт клуба.

Испания является одним из мировых лидеров по темпам распространения коронавируса.

Ранее в «Челси» заявили, что Хадсон-Одои вылечился от коронавируса.

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