В «Челси» заявили, что Хадсон-Одои полностью вылечился от коронавируса

Форвард «Челси» Каллум Хадсон-Одои, заразившийся коронавирусом, полностью излечился от инфекции.

«Я общался с ним на протяжении всей прошлой недели, когда он болел, это было странное время. К счастью, Каллум не испытывал сильной боли. Мы рады, что всё позади и он полностью выздоровел. Теперь речь идёт о соблюдении мер предосторожности в отношении остальных членов команды. Мы взяли ситуацию под контроль с того времени, как тест Каллума показал положительный результат. Сейчас у всех в команде всё хорошо», — цитирует главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда официальный сайт клуба.

Напомним, 9 марта у Хадсона-Одои были обнаружены симптомы простуды. С тех пор он не участвовал в тренировочных занятиях команды, соблюдая меры предосторожности. 12 марта тест футболиста на COVID-19 дал положительный результат.

Ранее сообщалось, как мир спорта помогает бороться с коронавирусом.