Футболист ЦСКА Магнуссон рассказал о ситуации с коронавирусом в Исландии

Защитник московского ЦСКА Хердур Магнуссон заявил, что в его родную Исландию пандемия коронавируса добралась раньше, чем в Россию.

«В Исландию коронавирус пришёл раньше. Забавно было слушать про туалетную бумагу, ведь её начали скупать и в Исландии, но сейчас всё уже спокойно. Супермаркеты и другие магазины открыты. Никакой паники нет. Надеюсь, и в Москве будет так же, люди не будут скупать весь хлеб и туалетную бумагу. Еды хватит на всех, и продукты продолжат поступать на полки. Надо просто это осознать», — сказал Магнуссон в интервью «Спорт-экспрессу».

Футболист выразил сомнение, что РПЛ закончит сезон так же, как КХЛ и Единая лига ВТБ.

Ранее сообщалось, почему РПЛ не стоит досрочно завершать сезон по примеру КХЛ.