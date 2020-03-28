Футболист ЦСКА Магнуссон рассказал о ситуации с коронавирусом в Исландии

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Защитник московского ЦСКА Хердур Магнуссон заявил, что в его родную Исландию пандемия коронавируса добралась раньше, чем в Россию.
Футболист ЦСКА Магнуссон рассказал о ситуации с коронавирусом в Исландии
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«В Исландию коронавирус пришёл раньше. Забавно было слушать про туалетную бумагу, ведь её начали скупать и в Исландии, но сейчас всё уже спокойно. Супермаркеты и другие магазины открыты. Никакой паники нет. Надеюсь, и в Москве будет так же, люди не будут скупать весь хлеб и туалетную бумагу. Еды хватит на всех, и продукты продолжат поступать на полки. Надо просто это осознать», — сказал Магнуссон в интервью «Спорт-экспрессу».

Футболист выразил сомнение, что РПЛ закончит сезон так же, как КХЛ и Единая лига ВТБ.

Ранее сообщалось, почему РПЛ не стоит досрочно завершать сезон по примеру КХЛ.

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