Экс-чемпион мира по боксу де ла Хойя пожертвовал $250 тысяч больнице в Лос-Анджелесе

Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions экс-чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя пожертвовал $250 тыс. на борьбу с коронавирусом в одной из больниц Лос-Анджелеса.

«В этой больнице превосходно заботились о моей матери, когда она боролась с раком груди. В данный момент эта больница тратит невероятно много денег из-за пандемии. Мы жертвуем $250 тыс., помогаем им в это непростое время. Хотел бы обратиться к знаменитостям и бизнесменам с просьбой жертвовать деньги больницам в ваших родных городах, чтобы преодолеть этот кризис», — цитирует де ла Хойю BoxingScene.

В США зафиксировано более 100 тыс. случаев заболевания коронавирусом, это наибольшая цифра среди всех стран мира.

Ранее сообщалось, что владелец клуба НБА «Клипперс» пожертвует $25 млн на разработку вакцины против коронавируса.