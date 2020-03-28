СМИ: Владелец клуба НБА «Клипперс» пожертвует $25 млн на разработку вакцины против коронавируса

Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» Стив Баллмер пожертвует $25 млн организациям, которые работают над вакциной против коронавируса,

Об этом сообщает Los Angeles Times. По информации источника, $10 млн из этой суммы будет переведено на счёт Фонда экстренного реагирования Медицинского универститета в Вашингтоне для ускорения разработки вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. Остальные средства будут направлены в Сиэтл, Мичиган и Лос-Анджелес.

В США зафиксировано более 100 тыс. случаев заражения коронавирусом. Наиболее пострадавшими штатами являются Нью-Йорк (свыше 37 тыс.), Нью-Джерси (6,8 тыс.) и Калифорния (3,8 тыс.). США стали мировым лидером по количеству заразившихся коронавирусом, обойдя Китай и Италию.

Ранее сообщалось, что НБА, ФИБА и Евролига приостановили сезон из-за коронавируса.