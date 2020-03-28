Баскетболист НБА Энтони рассказал, как Джеймс спас ему жизнь

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Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд Трэйл Блейзерс» Кармело Энтони рассказал, как игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс спас ему жизнь.
Баскетболист НБА Энтони рассказал, как Джеймс спас ему жизнь
  • Леброн Джеймс / © Ariana Ruiz/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Спортсмены вместе отдыхали на Багамских островах. Энтони выпрыгнул из лодки, чтобы посмотреть на вид из воды, но его начало уносить течением. По словам Кармело, Леброн Джеймс бросился в воду и вытащил его.

«Леброн выпрыгнул из лодки, словно Макгайвер. Он вытащил меня из воды, тем самым спас мне жизнь в тот день. Ценю это. Он спас меня», — цитирует Кармело Энтони Clutch Points

Ранее Джеймс выразил мнение, что регулярный чемпионат НБА нужно доиграть.

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