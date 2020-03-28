Баскетболист НБА Энтони рассказал, как Джеймс спас ему жизнь

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд Трэйл Блейзерс» Кармело Энтони рассказал, как игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс спас ему жизнь.

Спортсмены вместе отдыхали на Багамских островах. Энтони выпрыгнул из лодки, чтобы посмотреть на вид из воды, но его начало уносить течением. По словам Кармело, Леброн Джеймс бросился в воду и вытащил его.

«Леброн выпрыгнул из лодки, словно Макгайвер. Он вытащил меня из воды, тем самым спас мне жизнь в тот день. Ценю это. Он спас меня», — цитирует Кармело Энтони Clutch Points.

Ранее Джеймс выразил мнение, что регулярный чемпионат НБА нужно доиграть.