Баскетболист НБА Энтони рассказал, как Джеймс спас ему жизнь
- Леброн Джеймс / © Ariana Ruiz/Keystone Press Agency
- globallookpress.com
Спортсмены вместе отдыхали на Багамских островах. Энтони выпрыгнул из лодки, чтобы посмотреть на вид из воды, но его начало уносить течением. По словам Кармело, Леброн Джеймс бросился в воду и вытащил его.
«Леброн выпрыгнул из лодки, словно Макгайвер. Он вытащил меня из воды, тем самым спас мне жизнь в тот день. Ценю это. Он спас меня», — цитирует Кармело Энтони Clutch Points.
Ранее Джеймс выразил мнение, что регулярный чемпионат НБА нужно доиграть.