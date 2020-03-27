Джеймс считает, что регулярный чемпионат НБА нужно доиграть

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс считает, что необходимо доиграть регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Единственная вещь, которую просто нельзя сделать, — это перейти сразу к плей-офф, потому что это обесценивает 60 с лишним игр, в которых ребята боролись за место в матчах на вылет», — цитирует Джеймса ESPN.

«Лейкерс» уже гарантировал себе участие в плей-офф.

12 марта НБА приняла решение о приостановке сезона на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. 27 марта число заражений в США превысило 85 тыс., скончались более 1,2 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в НБА не исключают возможности завершения сезона позже 6 сентября.