В НБА не исключают возможности завершения сезона позже 6 сентября

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В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) не исключают вариант, при котором нынешний сезон, приостановленный из-за пандемии коронавируса, может завершиться позднее 6 сентября.
В НБА не исключают возможности завершения сезона позже 6 сентября
  • Reuters

Как сообщает ESPN, в лиге хотят, чтобы сезон завершился до Дня труда (6 сентября), однако ни руководство НБА, ни клубы, ни ассоциация игроков не исключают, что сезон может закончиться и позднее, поскольку никто не хочет полностью его отменять.

Отмечается, что для того, чтобы завершить сезон до Дня труда, необходимо возобновить его до 1 июля, соответственно, открыть тренировочные базы команд за несколько недель до этого.

12 марта НБА приняла решение о приостановке регулярного сезона на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее Адам Сильвер заявил, что ещё рано оценивать убытки НБА из-за коронавируса.

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