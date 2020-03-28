Игроки сборной России рассказали о методах профилактики коронавируса

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Игроки сборной России по футболу рассказали о наиболее важных моментах в профилактике коронавируса.
Игроки сборной России рассказали о методах профилактики коронавируса
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  • © @TeamRussia

Видеообращение футболистов сборной России опубликовано в официальном аккаунте национальной команды страны в Twitter.

Практически все мировые спортивные соревнования были приостановлены или отменены из-за мировой пандемии коронавируса.

Ранее в НХЛ продлили карантин до 4 апреля.

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