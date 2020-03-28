Игроки сборной России рассказали о методах профилактики коронавируса

Игроки сборной России по футболу рассказали о наиболее важных моментах в профилактике коронавируса.

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Видеообращение футболистов сборной России опубликовано в официальном аккаунте национальной команды страны в Twitter. Предупреждён – значит вооружён. #НашиПарни очень доходчиво рассказали о профилактике коронавируса. #СборнаяРоссииpic.twitter.com/6wfh9T1J1F — Сборная России (@TeamRussia) March 28, 2020 Практически все мировые спортивные соревнования были приостановлены или отменены из-за мировой пандемии коронавируса. Ранее в НХЛ продлили карантин до 4 апреля.