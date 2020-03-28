Футболист «Крыльев Советов» Зеффан сравнил РПЛ с Лигой 1

Короткая ссылка
Защитник «Крыльев Советов» Мехди Зеффан назвал Российскую премьер-лигу непростым чемпионатом.
Футболист «Крыльев Советов» Зеффан сравнил РПЛ с Лигой 1
  • © vk.com/fckssamara

«Вы должны знать, что в России чемпионат, в котором много отличных клубов, особенно с точки зрения истории. Когда появилось предложение из Самары, я присмотрелся к чемпионату России. Стало понятно, что РПЛ непростой чемпионат вообще. Теперь, когда мне удалось поиграть там, могу подтвердить, что это трудный чемпионат. Здесь выступает много хороших футболистов. Это очень хороший чемпионат, стадионы великолепны. Я получаю удовольствие», — заявил Зеффан в интервью Foot Mercato.

Также алжирский футболист сравнил РПЛ с Лигой 1, где он выступал за «Ренн».

«Игра может быть немного сложнее в единоборствах. Это единственное, что я запомнил. Но с точки зрения удобств здесь действительно есть всё, что вам нужно. Как я уже говорил, стадионы прекрасны. Думаю, многие из них были построены к ЧМ-2018. Они украшают чемпионат, привлекают игроков. Поскольку большинство полей хорошие, то гораздо проще играть в красивый футбол и контролировать мяч», — добавил футболист.

Зеффан подписал контракт с «Крыльями Советов» в зимнее межсезонье и успел сыграть три игры за российский клуб.

Ранее Глушаков предложил расширить РПЛ уже в следующем сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить