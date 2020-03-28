Футболист «Крыльев Советов» Зеффан сравнил РПЛ с Лигой 1

Защитник «Крыльев Советов» Мехди Зеффан назвал Российскую премьер-лигу непростым чемпионатом.

«Вы должны знать, что в России чемпионат, в котором много отличных клубов, особенно с точки зрения истории. Когда появилось предложение из Самары, я присмотрелся к чемпионату России. Стало понятно, что РПЛ непростой чемпионат вообще. Теперь, когда мне удалось поиграть там, могу подтвердить, что это трудный чемпионат. Здесь выступает много хороших футболистов. Это очень хороший чемпионат, стадионы великолепны. Я получаю удовольствие», — заявил Зеффан в интервью Foot Mercato.

Также алжирский футболист сравнил РПЛ с Лигой 1, где он выступал за «Ренн».

«Игра может быть немного сложнее в единоборствах. Это единственное, что я запомнил. Но с точки зрения удобств здесь действительно есть всё, что вам нужно. Как я уже говорил, стадионы прекрасны. Думаю, многие из них были построены к ЧМ-2018. Они украшают чемпионат, привлекают игроков. Поскольку большинство полей хорошие, то гораздо проще играть в красивый футбол и контролировать мяч», — добавил футболист.

Зеффан подписал контракт с «Крыльями Советов» в зимнее межсезонье и успел сыграть три игры за российский клуб.

Ранее Глушаков предложил расширить РПЛ уже в следующем сезоне.