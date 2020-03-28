Глушаков предложил расширить РПЛ уже в следующем сезоне

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Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков считает, что можно воспользоваться ситуацией с остановкой Российской премьер-лиги (РПЛ), чтобы расширить количество её участников в следующем сезоне.
Глушаков предложил расширить РПЛ уже в следующем сезоне
  • РИА Новости

«Общался с ребятами из ФНЛ. Они говорят: «Было бы хорошо докинуть ещё две команды в РПЛ из первой лиги». Мы получим 18 клубов. Была же идея расширять РПЛ? Как раз убьём сразу двух зайцев. Но это всё так — пока разговоры. Пускай решения принимают компетентные люди», — цитирует Глушакова «Спорт-экспресс».

На момент оставновки РПЛ было сыграно 22 тура. «Ахмат» замыкает турнирную таблицу, набрав 20 очков.

Ранее Глушаков рассказал, что футболисты уже не особенно хотят доигрывать сезон.

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