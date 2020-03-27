Глушаков рассказал, что футболисты уже не особо хотят доигрывать сезон

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков высказал мнение о ситуации вокруг возможного возобновлении футбольного сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

«Понятно, что наш чемпионат и решения РПЛ в этом вопросе будут ориентированы на УЕФА и европейские лиги. Всё надо чётко продумать. У многих футболистов заканчиваются контракты. Получается, нужно смещать трансферное окно. Как быть с еврокубками? Проблем тут очень много. Но играть без зрителей смысла нет. Мы же выступаем для людей. Не вижу логики в таком случае продолжать РПЛ», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что в личном общении многие игроки высказывают мнение, что уже нет смысла возобновлять чемпионаты.

«Наверное, лучше перевернуть эту страницу и двигаться дальше, когда ситуация с коронавирусом успокоится. Одним словом, начать с чистого листа. Но последнее слово, конечно, не за игроками. Мы в любом случае остаёмся профессионалами и готовы к любому развитию событий», — добавил футболист.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов была приостановлена из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что РФС ждёт позиции российских властей и УЕФА в вопросе возобновления чемпионата.