Кущенко заявил, что исполком РФБ должен утвердить результаты сезона Единой лиги ВТБ

Короткая ссылка
Президент Лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что результаты сезона в турнире должна утверждать Российская федерация баскетбола (РФБ).
Кущенко заявил, что исполком РФБ должен утвердить результаты сезона Единой лиги ВТБ
  • РИА Новости

«Единая лига ВТБ получила от РФБ право на проведение чемпионата России. Мы проводим чемпионат, результаты в конце сезона передаём в РФБ, а исполком федерации их утверждает. И сейчас то же самое. Мы досрочно закончили чемпионат по текущей таблице — за это выступили клубы. В условиях форс-мажора это был единственный выход из ситуации. В ближайшее время мы отправим таблицу в РФБ, а исполком ждёт сложное решение — утвердить итоговую классификацию», — приводят слова Кущенко «Известия».

На момент приостановки регулярного сезона лиги ВТБ в турнирной таблице лидировали «Химки».

Ранее Единая лига ВТБ подтвердила досрочное завершение сезона из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить