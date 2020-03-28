Кущенко заявил, что исполком РФБ должен утвердить результаты сезона Единой лиги ВТБ
- РИА Новости
«Единая лига ВТБ получила от РФБ право на проведение чемпионата России. Мы проводим чемпионат, результаты в конце сезона передаём в РФБ, а исполком федерации их утверждает. И сейчас то же самое. Мы досрочно закончили чемпионат по текущей таблице — за это выступили клубы. В условиях форс-мажора это был единственный выход из ситуации. В ближайшее время мы отправим таблицу в РФБ, а исполком ждёт сложное решение — утвердить итоговую классификацию», — приводят слова Кущенко «Известия».
На момент приостановки регулярного сезона лиги ВТБ в турнирной таблице лидировали «Химки».
Ранее Единая лига ВТБ подтвердила досрочное завершение сезона из-за коронавируса.