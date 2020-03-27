Захарова назвала циничными требования отстранить россиян от Олимпиады 2021 года

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение о переносе летних Олимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год, а также высказалась о призывах отстранить российских спортсменов от соревнований.

По словам Захаровой, которые передаёт ТАСС, в России с пониманием и уважением восприняли это решение, которое отвечает интересам спортсменов, тренеров и зрителей.

«На этом фоне особенно цинично выглядят спекуляции на тему антидопинга и рассуждения о необходимости отстранить от Олимпиады 2021 года российских атлетов», — заявила Захарова, отметив, что подобные призывы выглядят как попытка оказать дополнительное давление на Спортивный арбитражный суд (CAS), который будет рассматривать спор между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) относительно санкций по отношению к России.

Ранее Витольд Банька заявил, что WADA не может из-за коронавируса продлить дисквалификации спортсменов.