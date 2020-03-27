«Локомотив» — болельщикам: сейчас наш главный соперник не на стадионе

Московский футбольный клуб «Локомотив» обратился к болельщикам команды в свете ситуации с пандемией коронавируса.

«Футбол. «Локомотив». Черкизово. Это то, что объединяло нас многие годы. Мы все скучаем по играм нашей команды, по заполненным трибунам родного стадиона. Обычно мы призываем всех прийти на стадион и поддержать команду, но сейчас особенное время. Время, когда наш главный соперник не на стадионе. Когда нужно быть внимательнее к себе и своим близким. Пожалуйста, оставайтесь дома. Оставайтесь с «Локомотивом», — говорится в обращении клуба.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 17 марта было принято решение о приостановке до 10 апреля розыгрыша РПЛ и других футбольных турниров страны в связи с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что РФС ждёт позиции российских властей и УЕФА в вопросе возобновления чемпионата.