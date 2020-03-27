«Локомотив» — болельщикам: сейчас наш главный соперник не на стадионе

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Московский футбольный клуб «Локомотив» обратился к болельщикам команды в свете ситуации с пандемией коронавируса.
«Локомотив» — болельщикам: сейчас наш главный соперник не на стадионе
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«Футбол. «Локомотив». Черкизово. Это то, что объединяло нас многие годы. Мы все скучаем по играм нашей команды, по заполненным трибунам родного стадиона. Обычно мы призываем всех прийти на стадион и поддержать команду, но сейчас особенное время. Время, когда наш главный соперник не на стадионе. Когда нужно быть внимательнее к себе и своим близким. Пожалуйста, оставайтесь дома. Оставайтесь с «Локомотивом», — говорится в обращении клуба.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 17 марта было принято решение о приостановке до 10 апреля розыгрыша РПЛ и других футбольных турниров страны в связи с пандемией коронавируса. 

Ранее сообщалось, что РФС ждёт позиции российских властей и УЕФА в вопросе возобновления чемпионата.

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