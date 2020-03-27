Кремлёв объявил об открытии штаба по борьбе с коронавирусом

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв объявил об открытии штаба и горячей линии по борьбе с коронавирусом.
Кремлёв объявил об открытии штаба по борьбе с коронавирусом
  • РИА Новости

«В условиях столь быстро распространяющейся инфекции нами было принято решение запустить оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Мы также откроем горячую линию, которая будет направлена на оказание различной помощи участникам Великой Отечественной войны, пенсионерам, малоимущим и многодетным семьям. Штаб и горячая линия будут работать в круглосуточном режиме», — написал Кремлёв в своём Instgram.

Он отметил, что всем нуждающимся будет оказана адресная помощь как в повседневном быту, так и с другими социальными вопросами.

«Мы готовы помочь в доставке продуктов, средств дезинфекции, масок, медикаментов, предметов первой необходимости, оказать консультационную поддержку и другую необходимую помощь», — добавил глава Федерации бокса России.

Ранее Кремлёв заявил, что боксёров, нарушающих условия карантина, могут исключить из сборной.

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