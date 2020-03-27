Кремлёв заявил, что боксёров, нарушающих условия карантина, могут исключить из сборной

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв сообщил, что боксёры, которые нарушат условия карантина, могут быть исключены из национальной команды.

По словам Кремлёва, которые передаёт ТАСС, организация проведёт проверку возможного нарушения карантина спортсменами, вернувшимися из Лондона, и в случае выявления нарушений им будут грозить санкции — от штрафов до исключения из сборной.

По данным СМИ, российские боксёры Габил Мамедов и Расул Салиев нарушают условия карантина по возвращении из Лондона, где они принимали участие в квалификационном турнире, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Турция считает МОК виновным в заражении боксёров коронавирусом в Лондоне.