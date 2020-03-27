Кремлёв заявил, что боксёров, нарушающих условия карантина, могут исключить из сборной
- РИА Новости
По словам Кремлёва, которые передаёт ТАСС, организация проведёт проверку возможного нарушения карантина спортсменами, вернувшимися из Лондона, и в случае выявления нарушений им будут грозить санкции — от штрафов до исключения из сборной.
По данным СМИ, российские боксёры Габил Мамедов и Расул Салиев нарушают условия карантина по возвращении из Лондона, где они принимали участие в квалификационном турнире, который был прерван из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что Турция считает МОК виновным в заражении боксёров коронавирусом в Лондоне.