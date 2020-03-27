Ласицкене о переносе ОИ: ждала 27 лет своего дебюта, подожду ещё год

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) перенести летние Игры в Токио на 2021 год.

«Ждала 27 лет своего дебюта на Олимпиаде, подожду ещё год. Считаю, что нет ничего важнее здоровья людей, и очень хочу, чтобы мир прошёл через всё это с минимальными потерями. Олимпиада сейчас отходит на второй план», — приводит слова Ласицкене «Коммерсантъ».

27-летняя Ласицкене ни разу не выступала на Олимпиаде. На Игры 2016 года в Рио-де-Жанейро она не попала из-за разгоревшегося вокруг российского спорта допинг-скандала.

Ранее сообщалось, что глава World Athletics допустил перенос ЧМ по лёгкой атлетике с 2021 на 2022 год.