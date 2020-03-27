Глава World Athletics допустил перенос ЧМ по лёгкой атлетике с 2021 на 2022 год

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Президент World Athletics Себастьян Коэ заявил, что допускает возможность сдвига чемпионата мира по лёгкой атлетике с 2021 на 2022 год из-за переноса Олимпиады в Токио.
Глава World Athletics допустил перенос ЧМ по лёгкой атлетике с 2021 на 2022 год
  • Reuters

«Никто не ожидал, что ситуация с коронавирусом достигнет такого масштаба. Таким образом, сейчас сроки турниров могут меняться, но окончательное решение будут принимать после утверждения дат Олимпийских игр в Токио», — приводит слова Коэ Kyodo.

Он отметил, что допускает перенос ЧМ-2021 в американском Юджине на 2022 год, а также возможность проведения мировых первенств два года подряд.

24 марта было принято решение о переносе ОИ-2020 на 2021 год в связи с распространением коронавируса. Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа.

Ранее сообщалось, когда могут стать известны новые сроки Олимпиады в Токио.

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