Глава World Athletics допустил перенос ЧМ по лёгкой атлетике с 2021 на 2022 год
- Reuters
«Никто не ожидал, что ситуация с коронавирусом достигнет такого масштаба. Таким образом, сейчас сроки турниров могут меняться, но окончательное решение будут принимать после утверждения дат Олимпийских игр в Токио», — приводит слова Коэ Kyodo.
Он отметил, что допускает перенос ЧМ-2021 в американском Юджине на 2022 год, а также возможность проведения мировых первенств два года подряд.
24 марта было принято решение о переносе ОИ-2020 на 2021 год в связи с распространением коронавируса. Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа.
Ранее сообщалось, когда могут стать известны новые сроки Олимпиады в Токио.