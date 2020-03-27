Бах поблагодарил лидеров стран G20 за поддержку по решению о переносе ОИ-2020

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поблагодарил лидеров стран G20, которые поддержали решение о переносе Олимпиады в Токио с 2020 на 2021 год в связи с распространением коронавируса.
Бах поблагодарил лидеров стран G20 за поддержку по решению о переносе ОИ-2020
  • Reuters

«Японию и МОК вдохновляет значимая поддержка мировых лидеров, выраженная в совместном заявлении G20», — приводит слова Баха официальный сайт МОК.

24 марта было принято решение о переносе ОИ-2020 на 2021 год в связи с распространением коронавируса. Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 

Ранее сообщалось, что квалифицировавшиеся на Игры в Токио спортсмены попадут на ОИ в 2021 году без отбора.

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