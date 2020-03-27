Овечкин: для «Вашингтона» лучше, если плей-офф НХЛ начнётся прямо сейчас

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался об оставшихся 13 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) для его команды.

«Для нас будет лучше, если плей-офф начнётся прямо сейчас. Мы не хотели бы играть дополнительные матчи», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

При этом он понимает, что многим другим командам нужны оставшиеся игры, так как они ещё борются за попадание в Кубок Стэнли.

«Чем больше будет игр, тем интереснее для зрителей и для команд, которые пытаются пробиться в плей-офф. Это понятно. Но я бы хотел сразу начать плей-офф. Извините, ребята», — добавил Овечкин.

Сезон в НХЛ был приостановлен 12 марта из-за распространения коронавируса. «Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее Овечкин рассказал, чем занимается во время карантина.