Овечкин: для «Вашингтона» лучше, если плей-офф НХЛ начнётся прямо сейчас
- Reuters
«Для нас будет лучше, если плей-офф начнётся прямо сейчас. Мы не хотели бы играть дополнительные матчи», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
При этом он понимает, что многим другим командам нужны оставшиеся игры, так как они ещё борются за попадание в Кубок Стэнли.
«Чем больше будет игр, тем интереснее для зрителей и для команд, которые пытаются пробиться в плей-офф. Это понятно. Но я бы хотел сразу начать плей-офф. Извините, ребята», — добавил Овечкин.
Сезон в НХЛ был приостановлен 12 марта из-за распространения коронавируса. «Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.
Ранее Овечкин рассказал, чем занимается во время карантина.