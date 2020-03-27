Президент РФБ Кириленко переизбран в центральное бюро ФИБА

Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко был переизбран в центральное бюро Международной федерации баскетбола (ФИБА).

Об этом сообщается на официальном сайте РФБ.

Кириленко входит в бюро с 3 мая 2017 года, а также возглавляет одну из комиссий ФИБА по баскетболу 3х3.

Ранее сообщалось, что Единая лига ВТБ подтвердила досрочное завершение сезона из-за коронавируса.