Президент РФБ Кириленко переизбран в центральное бюро ФИБА

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Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко был переизбран в центральное бюро Международной федерации баскетбола (ФИБА).
Президент РФБ Кириленко переизбран в центральное бюро ФИБА
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте РФБ.

Кириленко входит в бюро с 3 мая 2017 года, а также возглавляет одну из комиссий ФИБА по баскетболу 3х3.

Ранее сообщалось, что Единая лига ВТБ подтвердила досрочное завершение сезона из-за коронавируса.

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