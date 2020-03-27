ПСЖ собрал на продаже футболок €200 тысяч, которые будут направлены в больницы

Французский футбольный клуб ПСЖ заработал благодаря продаже специальных футболок €200 тыс., которые будут перечислены больницам Парижа на борьбу с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Футболки «Все вместе» были проданы за 12 часов, что позволит оказать помощь парижским больницам на сумму свыше €200 тыс.», — говорится в публикации ПСЖ в Twitter.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Во Франции количество заражённых превысило 29 тыс.

Ранее сообщалось, что вратарь МЮ Де Хеа пожертвовал $300 тыс. на борьбу с коронавирусом.