Вратарь МЮ Де Хеа пожертвовал $300 тысяч на борьбу с коронавирусом

Испанский голкипер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа пожертвовал $300 тыс. на борьбу с эпидемией коронавируса в Мадриде.

Как сообщает Marca, Де Хеа отправил деньги Департаменту здравоохранения Мадрида. Отмечается, что средства пойдут на приобретение и поставку необходимого медицинского оборудования, а также на помощь нуждающимся.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В Испании зафиксировано более 56 тыс. заражённых, свыше 4,1 тыс. человек скончались.

Ранее «Барселона» понизила зарплату всем работникам клуба из-за коронавируса.