Вратарь МЮ Де Хеа пожертвовал $300 тысяч на борьбу с коронавирусом
- Reuters
Как сообщает Marca, Де Хеа отправил деньги Департаменту здравоохранения Мадрида. Отмечается, что средства пойдут на приобретение и поставку необходимого медицинского оборудования, а также на помощь нуждающимся.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В Испании зафиксировано более 56 тыс. заражённых, свыше 4,1 тыс. человек скончались.
Ранее «Барселона» понизила зарплату всем работникам клуба из-за коронавируса.