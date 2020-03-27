Исмаилов обратился к Шлеменко по поводу Александра Емельяненко

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Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов обратился к бывшему чемпиону Bellator в среднем весе Александру Шлеменко по поводу возможного поединка с Александром Емельяненко.
Исмаилов обратился к Шлеменко по поводу Александра Емельяненко
  • ©maga_isma
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«Так, предупреждаю всех, кто вызывает Александра Емельяненко на бой или хочет подраться. Сейчас, на данный момент он мой. А вы лучше на мою территорию не лезьте. К Саше Шлеменко обращаюсь: оставь моего лохмандея в покое!» — сказал Исмаилов на видео в Instagram.

Исмаилов выразил уверенность, что после боя с ним Емельяненко больше не захочет связываться с представителями среднего веса. Кроме того, Магомед пообещал в поединке с Емельяненко сделать несколько ударов за Шлеменко.

«А ты, Саша Емельяненко, прекращай давай, ты что здесь провоцируешь людей? Хватит уже, ты к бою готовься!» — добавил Исмаилов.

3 апреля Емельяненко должен был провести бой с Исмаиловым в Москве на турнире ACA 107, но поединок был перенесён на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.

26 марта Емельяненко вызвал на бой Шлеменко, на что тот ответил согласием.

Ранее Шлеменко заявил, что не собирается набирать вес для боя против Емельяненко.

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