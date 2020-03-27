Источник: «Челси» готов расстаться с Кепой ради подписания Нойера

Лондонский футбольный клуб «Челси» хочет приобрести вратаря сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Мануэля Нойера.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк в своём Twitter, ради этого «Челси» готов расстаться с голкипером команды Кепой Аррисабалагой, который перешёл в клуб из Лондона в 2018 году из «Атлетика» за €80 млн.

В этом сезоне Кепа провёл 33 матча в составе синих и пропустил 43 мяча. На счету Нойера 37 игр за «Баварию» в сезоне и 38 пропущенных мячей.

Ранее сообщалось, что «Милан» нацелен на приобретение футболиста «Челси» Кристенсена.