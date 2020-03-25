Источник: «Милан» нацелен на приобретение футболиста «Челси» Кристенсена
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Об этом сообщает Calciomercato. По информации источника, «Милан» пытался приобрести у «Челси» Кристенсена ещё в январе, но лондонский клуб отверг предложение итальянцев.
Контракт Кристенсена с «Челси» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне футболист провёл за лондонцев 20 матчей, результативными действиями не отметился.
Ранее сообщалось, что футболист ЦСКА Никола Влашич попал в сферу интересов «Реала».