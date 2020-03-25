Источник: «Милан» нацелен на приобретение футболиста «Челси» Кристенсена

Итальянский «Милан» заинтересован в услугах датского защитника «Челси» Андреаса Кристенсена.

Об этом сообщает Calciomercato. По информации источника, «Милан» пытался приобрести у «Челси» Кристенсена ещё в январе, но лондонский клуб отверг предложение итальянцев.

Контракт Кристенсена с «Челси» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне футболист провёл за лондонцев 20 матчей, результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что футболист ЦСКА Никола Влашич попал в сферу интересов «Реала».