СМИ: Футболист ЦСКА Влашич попал в сферу интересов «Реала»

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Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру в мадридском «Реале»,
СМИ: Футболист ЦСКА Влашич попал в сферу интересов «Реала»
  • РИА Новости

Об этом сообщает defensacentral.com. Как отмечается, 22-летний хорват рассматривается в качестве замены его соотечественнику — 34-летнему Луке Модричу.

В текущем сезоне Влашич провёл 36 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал семь передач. У Модрича в этом сезоне 35 матчей, в которых он забил семь мячей и отдал четыре передачи.

Ранее сообщалось, что Гарет Бэйл может вернуться в «Тоттенхэм» в случае ухода Гарри Кейна.

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