СМИ: Футболист ЦСКА Влашич попал в сферу интересов «Реала»
- РИА Новости
Об этом сообщает defensacentral.com. Как отмечается, 22-летний хорват рассматривается в качестве замены его соотечественнику — 34-летнему Луке Модричу.
В текущем сезоне Влашич провёл 36 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал семь передач. У Модрича в этом сезоне 35 матчей, в которых он забил семь мячей и отдал четыре передачи.
Ранее сообщалось, что Гарет Бэйл может вернуться в «Тоттенхэм» в случае ухода Гарри Кейна.