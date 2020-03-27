Футболист «Аякса» Нури очнулся после комы

Короткая ссылка
Бывший игрок амстердамского «Аякса» Абдельхак Нури очнулся после комы, в которой он находился в течение двух лет, восьми месяцев и 19 дней.
Футболист «Аякса» Нури очнулся после комы
  • Reuters

Об этом сообщает The Sun. 22-летний голландец может сидеть в инвалидном кресле и принимать пищу.

Нури потерял сознание во время матча с немецким «Вердером» 8 июня 2017 года. Футболиста доставили в больницу, где у него была диагностирована сердечная аритмия с необратимыми последствиями для головного мозга. Исследования показывали, что большая часть его мозга не функционирует и шансы на восстановление важнейших функций равны нулю.

Любопытно, что брат пострадавшего Абдеррахим Нури ещё в августе 2018 года сообщал о том, что Абдельхак очнулся от комы.

Ранее сообщалось, что ФИФА подготовила рекомендации по контрактам игроков в связи с остановками чемпионатов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить