Футболист «Аякса» Нури очнулся после комы

Бывший игрок амстердамского «Аякса» Абдельхак Нури очнулся после комы, в которой он находился в течение двух лет, восьми месяцев и 19 дней.

Об этом сообщает The Sun. 22-летний голландец может сидеть в инвалидном кресле и принимать пищу.

Нури потерял сознание во время матча с немецким «Вердером» 8 июня 2017 года. Футболиста доставили в больницу, где у него была диагностирована сердечная аритмия с необратимыми последствиями для головного мозга. Исследования показывали, что большая часть его мозга не функционирует и шансы на восстановление важнейших функций равны нулю.

Любопытно, что брат пострадавшего Абдеррахим Нури ещё в августе 2018 года сообщал о том, что Абдельхак очнулся от комы.

Ранее сообщалось, что ФИФА подготовила рекомендации по контрактам игроков в связи с остановками чемпионатов.