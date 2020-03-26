СМИ: ФИФА подготовила рекомендации по контрактам игроков в связи с остановками чемпионатов

Международная федерация футбола (ФИФА) считает, что текущие контракты игроков и тренеров следует продлить до окончания перенесённых из-за коронавируса национальных чемпионатов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ организации. По такому же принципу должны действовать контракты и на следующий сезон — срок их действия должен быть скорректирован в соответствии с изменением дат начала и окончания чемпионатов.

Ситуацию с сокращением зарплат ввиду остановки чемпионатов клубам предлагается решать с игроками путём переговоров.

Границы трансферного окна также могут быть сдвинуты в соответствии с датами проведения внутренних первенств.

Ранее сообщалось, что ФИФА может продлить летнее трансферное окно до января.