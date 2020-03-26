Гилерме: для сборной России натурализация Малкома будет хорошим усилением

Вратарь московского «Локомотива» и сборной России Гилерме высказался о возможной натурализации бразильского вингера санкт-петебургского «Зенита» Малкома.

«Для сборной России натурализация Малкома будет хорошим усилением. Но если он действительно думает об этом, надо отнестись серьёзно. На сборную России после чемпионата мира смотрят совсем иначе, с уважением. Люди на стадионы приезжают, всегда заполняют, ответственность очень большая», — сказал Гилерме в шоу «КраСава» в YouTube.

За сборную России заиграны трое натурализованных бразильцев — защитник ЦСКА Марио Фернандес, полузащитник «Краснодара» Ари и сам Гилерме.

Ранее Гилерме признался, что «Спартак» предлагал намного больше, чем «Локомотив».