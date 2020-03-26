Гилерме: «Спартак» предлагал намного больше, чем «Локомотив»

Вратарь московского «Локомотива» и сборной России по футболу Маринато Гилерме рассказал о предложении от «Спартака».

«Предложение из «Спартака» было. Сумму трансфера я не знаю. Я готов был ждать до декабря и хотел остаться в «Локомотиве». Проблема была в том, что сначала «Локомотив» предложил контракт на год, я хотел больше. А всё, что писали про сумму контракта — это неправда. Я просто хотел остаться в «Локомотиве» на нормальных условиях. «Спартак» предлагал намного больше, чем «Локомотив», — сказал Гилерме в передаче «КраСава» на YouTube.

Также вратарь объяснил, почему решил остаться в своём нынешнем клубе.

«Первое — болельщики очень просили остаться. В «Локомотиве» у меня очень красивая карьера. Всё, что у меня есть в футболе, дал мне этот клуб. Уйти в «Спартак» было бы очень некрасиво. Я думал, раз я столько сделал для «Локомотива», то подписание контракта пройдет намного легче. Я уже много раз доказал, и хочу доказывать и дальше, что клубу не нужно жалеть о таком решении», — добавил футболист.

Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. В настоящее время он является основным вратарём сборной России.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» выступил за изменение границ трансферных окон.