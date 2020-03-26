Шлеменко рассказал, какой гонорар ему предлагали за бой с Александром Емельяненко

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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил, что за бой с тяжеловесом Александром Емельяненко ему предлагали порядка $100 тыс.
Шлеменко рассказал, какой гонорар ему предлагали за бой с Александром Емельяненко
  • © пресс-служба RCC

«Я запросил за бой с Емельяненко гораздо меньше, чем Харитонов. Даже не в два раза больше, чем зарабатываю за обычный бой. Немного больше, чем я получаю за поединок в среднем весе. «Рен-ТВ» — люди новые, пытаются на слабо разводить. Не знаю, на что они рассчитывают. Я думаю, что это непрофессиональные люди. Зачем с ними работать? Они мне предложили что-то около $100 тыс. У ребят горят все сроки, до планов осталось меньше месяца. На слабо подобные шоу не делаются. По дате не было сроков, было про конец апреля», — заявил Шлеменко в интервью YouTube-каналу «Разрешите вас перебить». 

Ранее российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков заявил, что со стороны Емельяненко было опрометчиво бросать вызов Шлеменко.

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