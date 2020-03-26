Минаков: со стороны Александра Емельяненко было опрометчиво бросать вызов Шлеменко

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Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков поделился своим мнением о возможном поединке средневеса Александра Шлеменко и тяжеловеса Александра Емельяненко.
Минаков: со стороны Александра Емельяненко было опрометчиво бросать вызов Шлеменко
  • РИА Новости

«Со стороны Емельяненко очень опрометчиво было бросать в адрес Шлеменко такие заявления. Я считаю, что бой Емельяненко и Шлеменко очень интересен, он не будет прогулкой для Емельяненко, как и бой с Исмаиловым. По правилам ММА у Исмаилова большие шансы, а у Шлеменко ещё больше. Если этот поединок состоится по правилам ММА, то для Емельяненко это будет как минимум непросто. Шлеменко очень собранно дерётся, идёт вперёд, не боится зарубиться. Кроме своих передвижений и серийности ударов, Емельяненко нечего предложить Шлеменко. У него нет навыков бокса. Я спарринговался со Шлеменко. Он не комплексует перед крупными соперниками», — заявил Минаков в интервью YouTube-каналу «Разрешите вас перебить».

Александр Емельяненко вызвал на бой по правилам бокса Александра Шлеменко. В свою очередь, средневес предложил поединок по правилам ММА.

Ранее Шлеменко ответил на оскорбление Александра Емельяненко, пригласив его в Омск.

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