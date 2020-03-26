Шлеменко ответил на оскорбление Александра Емельяненко, пригласив его в Омск

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Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко ответил на оскорбление соотечественника Александра Емельяненко, пригласив его выяснить отношения в родном Омске.
Шлеменко ответил на оскорбление Александра Емельяненко, пригласив его в Омск
  • РИА Новости

«Слушай, Емельяненко, ты мальчика, что ли, нашёл — на «слабо» меня тут разводить? Если ты хочешь надеть перчатки или без перчаток что-то выяснить, подраться — без проблем. Приезжай к нам в город Омск, я тебя достойно здесь встречу», — сказал Шлеменко на видео в Instagram.

При этом Шлеменко отметил, что Емельяненко явно хочет заработать деньги на поединке, поэтому он озвучил свой гонорар потенциальному оппоненту.

26 марта Емельяненко вызвал на бой средневеса Шлеменко, на что тот ответил согласием.

В активе 38-летнего Емельяненко 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА. На счёту 35-летнего Шлеменко 59 побед, 13 поражений, ещё один бой был признан несостоявшимся.

Ранее Емельяненко обратился к Шлеменко по поводу боя.

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