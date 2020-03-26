Александр Емельяненко обратился к Шлеменко по поводу боя

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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к бывшему чемпиону Bellator в среднем весе соотечественнику Александру Шлеменко по поводу поединка между ними.
Александр Емельяненко обратился к Шлеменко по поводу боя
  • © Владимир Астапкович/РИА Новости

«Шлеменко, а ещё ты говоришь, что ты не бздило. Конкретное ты бздило. Мне стало известно, какую сумму ты запросил за бой со мной. Ты за всю историю смешанных единоборств, пока ты в них выступаешь, столько не заработал», — сказал Емельяненко на видео в своём Instagram.

Он также призвал потенциального оппонента опуститься на землю.

26 марта Емельяненко вызвал на бой средневеса Шлеменко, на что тот ответил согласием.

В активе 38-летнего Емельяненко 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА. На счёту 35-летнего Шлеменко 59 побед, 13 поражений, ещё один бой был признан несостоявшимся.

Ранее Емельяненко назвал Шлеменко высокомерным и наглым.

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