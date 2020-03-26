Американские игроки «Локомотива-Кубани» улетели в США

Баскетболисты краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» Сэм Дэккер, Алан Уильямс, Джонни О’Брайант и Уилл Каммингс отправились домой.

«Наши американские игроки сегодня улетают домой. Здоровье и благополучие семьи, детей, возможность с ними воссоединиться — это самое главное. Очень важно, что результаты тестов на коронавирус у всех, кто находился в Таллине, дали отрицательный результат», — приводит слова вице-президента «Локомотива-Кубани» Гинаса Руткаускаса официальный сайт краснодарской команды.

26 марта президент саратовского «Автодора» заявил, что Единая лига ВТБ завершила сезон.

Ранее в «Химках» оценили решение завершить сезон Единой лиги ВТБ.