В «Тамбове» не будут сокращать зарплаты футболистам на время остановки РПЛ

В ФК «Тамбов» приняли решение не урезать зарплату футболистам во время перерыва в Российской премьер-лиге (РПЛ), связанного с пандемией коронавируса.

«Мы не стали инициировать данный вопрос — просто распустили игроков, зарплата согласно контрактам сохраняется. Команда была отпущена до 1 апреля, однако президент издал указ о длинных выходных, потому футболисты отдыхают до 5 апреля. Мы указов президента не нарушаем», — приводит ТАСС слова генерального директора «Тамбова» Ольги Коноваловой.

Из-за мировой пандемии коронавируса в Европе остановились все чемпионаты, за исключением первенства Белоруссии.

Ранее «Рубин» изменил логотип из-за эпидемии коронавируса.