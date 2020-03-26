В «Тамбове» не будут сокращать зарплаты футболистам на время остановки РПЛ

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В ФК «Тамбов» приняли решение не урезать зарплату футболистам во время перерыва в Российской премьер-лиге (РПЛ), связанного с пандемией коронавируса.
В «Тамбове» не будут сокращать зарплаты футболистам на время остановки РПЛ
  • РИА Новости

«Мы не стали инициировать данный вопрос — просто распустили игроков, зарплата согласно контрактам сохраняется. Команда была отпущена до 1 апреля, однако президент издал указ о длинных выходных, потому футболисты отдыхают до 5 апреля. Мы указов президента не нарушаем», — приводит ТАСС слова генерального директора «Тамбова» Ольги Коноваловой.

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