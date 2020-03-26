«Рубин» изменил логотип из-за эпидемии коронавируса

Казанский футбольный клуб «Рубин» изменил логотип из-за распространения коронавируса.

Новая эмблема опубликована в Twitter клуба.

На новом логотипе символ Казани змей Зилант теперь находится в доме. Таким образом «Рубин» призвал не выходить из дома из-за распространения коронавируса.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент в мире более 460 тыс. заражённых, скончались свыше 21 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что футболисты «Рубина» вернулись к тренировочному процессу.