Крамер считает безумием, что лыжнику Устюгову не объяснили причины недопуска до ОИ-2018
- РИА Новости
«Я считаю абсолютным безумием, что до сегодняшнего дня мы так и не получили объяснений, почему он и другие спортсмены не были допущены к Играм. Мне вся эта история непонятна», — цитирует Крамера ТАСС.
При этом он отметил, что сейчас Устюгов не думает о возможном участии в Олимпиаде, а главным стартом для спортсмена будет чемпионат мира 2021 года.
В минувшем сезоне Устюгов побеждал в гонках на этапах «Тур де Ски» в Ленцерхайде и Тоблахе, а также завоевал золото в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.
Ранее Крамер заявил, что Устюгов остаётся одним из лучших лыжников мира.