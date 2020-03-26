Крамер считает безумием, что лыжнику Устюгову не объяснили причины недопуска до ОИ-2018

Маркус Крамер, тренер двукратного чемпиона мира по лыжным гонкам россиянина Сергея Устюгова, высказался о недопуске своего подопечного до Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

«Я считаю абсолютным безумием, что до сегодняшнего дня мы так и не получили объяснений, почему он и другие спортсмены не были допущены к Играм. Мне вся эта история непонятна», — цитирует Крамера ТАСС.

При этом он отметил, что сейчас Устюгов не думает о возможном участии в Олимпиаде, а главным стартом для спортсмена будет чемпионат мира 2021 года.

В минувшем сезоне Устюгов побеждал в гонках на этапах «Тур де Ски» в Ленцерхайде и Тоблахе, а также завоевал золото в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

Ранее Крамер заявил, что Устюгов остаётся одним из лучших лыжников мира.