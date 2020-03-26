«Витесс» подтвердил смерть экс-президента клуба после заражения коронавирусом

Нидерландский футбольный клуб «Витесс» из города Арнем подтвердил смерть бывшего президента коллектива Кеса Баккера.

«Кес был болен уже довольно давно, но он храбро сражался. К счастью, он всё ещё посещал домашние игры команды, а около двух недель назад на его глазах «Витесс» одолел «Твенте». Когда у Кеса появились симптомы коронавируса, его организм уже не смог оправиться от этого удара», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Баккер работал в должности президента «Витесса» с 2003 по 2004 год, с 2008-го по 2009-й и с 2016-го по 2017-й. С 2016 года он также являлся председателем наблюдательного совета клуба.

Ранее сообщалось, что экс-президент ФК «Витесс» скончался после заражения коронавирусом в возрасте 76 лет. При этом у него был рак лёгких.