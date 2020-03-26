«Витесс» подтвердил смерть экс-президента клуба после заражения коронавирусом

Короткая ссылка
Нидерландский футбольный клуб «Витесс» из города Арнем подтвердил смерть бывшего президента коллектива Кеса Баккера.
«Витесс» подтвердил смерть экс-президента клуба после заражения коронавирусом
  • @MijnVitesse
  • Twitter

«Кес был болен уже довольно давно, но он храбро сражался. К счастью, он всё ещё посещал домашние игры команды, а около двух недель назад на его глазах «Витесс» одолел «Твенте». Когда у Кеса появились симптомы коронавируса, его организм уже не смог оправиться от этого удара», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Баккер работал в должности президента «Витесса» с 2003 по 2004 год, с 2008-го по 2009-й и с 2016-го по 2017-й. С 2016 года он также являлся председателем наблюдательного совета клуба.

Ранее сообщалось, что экс-президент ФК «Витесс» скончался после заражения коронавирусом в возрасте 76 лет. При этом у него был рак лёгких.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить