Экс-президент ФК «Витесс» скончался после заражения коронавирусом

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Бывший президент нидерландского футбольного клуба «Витесс» Кес Баккер умер в возрасте 76 лет.
Экс-президент ФК «Витесс» скончался после заражения коронавирусом
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Как сообщает De Gelderlander, 21 марта Баккер был госпитализирован с симптомами коронавируса, который впоследствии был подтверждён. Кроме того, у него был рак лёгких.

Баккер работал в должности президента «Витесса» с 2003 по 2004 год, с 2008 по 2009-й и с 2016 по 2017-й. С 2016 года он также являлся председателем наблюдательного совета клуба.

Ранее «Реал» подтвердил информацию о смерти бывшего президента клуба Лоренсо Санса.

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