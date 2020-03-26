«Ак Барс» изменил эмблему на время карантина из-за коронавируса
- @hcakbars
Новая эмблема опубликована в Twitter клуба.
На новом логотипе символ коллектива — барс — находится в доме. Таким образом «Ак Барс» призвал не выходить из дома из-за распространения коронавируса.
Аналогичным образом поступил футбольный клуб из столицы Татарстана — «Рубин».
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент в мире более 460 тыс. заражённых, скончались свыше 21 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что фанаты «Спартака» поддержали врачей больницы в Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19.
#НовыйАватарpic.twitter.com/lUGQsPSYBQ— ХК Ак Барс (@hcakbars) March 26, 2020