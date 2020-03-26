«Ак Барс» изменил эмблему на время карантина из-за коронавируса

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» изменил логотип на время карантина из-за распространения коронавируса.

Новая эмблема опубликована в Twitter клуба.

На новом логотипе символ коллектива — барс — находится в доме. Таким образом «Ак Барс» призвал не выходить из дома из-за распространения коронавируса.

Аналогичным образом поступил футбольный клуб из столицы Татарстана — «Рубин».

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент в мире более 460 тыс. заражённых, скончались свыше 21 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что фанаты «Спартака» поддержали врачей больницы в Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19.